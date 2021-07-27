Сегодня, 28 июля, мужская и женская сборные России по баскетболу 3×3 проведут полуфинальные матчи турнира Олимпиады-2020.

Первыми на площадку выйдут мужчины. Россияне в полуфинале встретятся с командой Сербии. Начало игры намечено на 11:30 по московскому времени.

На групповом этапе сербы выиграли у соперника с разгромным счётом 21:10. Всего в семи играх предварительного раунда Сербия одержала семь побед и напрямую пробилась в полуфинал. Россияне с тремя победами и четырьмя поражениями вышли в четвертьфинал, где одолели Нидерланды 21:19.

В другом полуфинале сыграют Бельгия и Латвия. Их игра должна стартовать в 12:40. Поединок за бронзу начнётся 15:15, финал — в 16:25.

В состав мужской сборной России по стритболу входят Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров и Александр Зуев.

Женская сборная России начнёт свой полуфинальный матч в 12:10. Её соперником станет Китай. На групповом этапе россиянки победили китаянок 19:9, а в таблице финишировали на втором месте вслед за США с 5 победами и 2 поражениями, выйдя напрямую в полуфинал.

В другой встрече 1/2 финала американки встретятся с Францией. Их игра начнётся в 11:00.

Матч за бронзу стартует в 14:45, финал — в 15:55.

В состав женской сборной России по стритболу входят Евгения Фролкина, Ольга Фролкина, Юлия Козик и Анастасия Логунова.