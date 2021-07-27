Определились все четвертьфиналисты Кубка мира по шахматам. В восьмёрку лучших вошли два российских шахматиста. Владимир Федосеев в 1/8 финала на тай-брейке победил представителя Сербии Велимира Ивича (3:1), а Сергей Карякин, также на тай-брейке одолел Максима Вашье-Лаграва из Франции (3,5:2,5).

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке обыграл 19-летнего Андрея Есипенко (5:3), а ещё один представитель России Пётр Свидлер уступил Сэмюэлу Шенкленду из США (0,5:1:5).

В четвертьфиналах пройдут следующие поединки:

Магнус Карлсен (Норвегия) — Этьен Бакро (Франция)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Сантош Видит (Индия)

Владимир Федосеев (Россия) — Амин Табатабаи (Иран)

Сергей Карякин (Россия) — Сэмюэл Шенкленд (США)