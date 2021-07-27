Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в юности побил несколько рекордов рейтинга ФИДЕ (в частности, в 19 лет и 1 месяц стал самым молодым лидером), а с 2013 года удерживает титул чемпиона мира. Отобрать шахматную корону у Карлсена не удалось ни ветерану Вишванатану Ананду, ни российской сенсации Сергею Карякину, ни Фабиано Каруане. Новую попытку предпримет в ноябре этого года россиянин Ян Непомнящий. По предварительным раскладам всё говорит за Карлсена. Букмекеры также отдают норвежцу довольно солидное преимущество – 1.51 против 2.40.

Однако сейчас в России подрастает шахматист, который вполне способен вернуть титул чемпиона мира в нашу страну, впервые со времён Владимира Крамника (2006-2007). Речь идёт о студенте из Новочеркасска Андрее Есипенко.

Есипенко заявил о себе ещё в десять лет, начав заниматься у тренера Дмитрия Кряквина. При нём юный шахматист выиграл несколько турниров, зачастую играя против более взрослых ребят.

По словам Кряквина, они с подопечным стали настоящими друзьями и общались не только на тему шахмат, но и обсуждали различные фильмы и книги.

В 2017 году 15-летний Есипенко обыграл на чемпионате мира по рапиду Сергея Карякина, который совсем недавно бился с Карлсеном за шахматную корону.

Однако настоящая слава пришла Есипенко в 18 лет: в январе 2021 года на турнире в Вейк-ан-Зее он сенсационно обыграл в классические шахматы самого Магнуса Карлсена, став 112-м членом «клуба Михаила Чигорина». В данный клуб входят шахматисты, которые выиграли хотя бы одну партию у действующего чемпиона мира с классическим контролем времени. Кстати, предыдущим российским членом клуба стал будущий соперник норвежца Ян Непомнящий, обыгравший его в 2017 году в Лондоне.

Есипенко не удалось выиграть турнир в Вейк-ан-Зее: он занял третье место, неожиданно проиграв Арьяну Тари сразу после победы над Карлсеном. Однако он уже стал локальной звездой. В феврале юный шахматист получил квартиру в Ростове-на-Дону, а также стал гостем популярного шоу «Камеди клаб».

Новая встреча Есипенко и Карлсена, уже на Кубке мира, стала настоящей проверкой характера россиянина. Ему нужно было доказать, что январская победа не была случайностью.

Встреча вызвала большой ажиотаж, её даже посетила российская спортивная суперзвезда – двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева.

И уже в первой партии Есипенко, играя чёрными, доставил немало неприятностей сопернику. Так над девятым ходом Карлсен думал целых 28 минут. И довольно скоро норвежцу пришлось играть от обороны и «засушивать» партию. В результате Есипенко удалось сыграть вничью. Ничьей закончилась и вторая партия, где Есипенко играл белыми. Шахматисты сыграли довольно осторожно, а россиянину не удавалось создать серьёзные угрозы.

Всё решил сегодняшний тай-брейк, а, как известно, на тай-брейках Магнус чувствует себя как рыба в воде. Чуда не произошло, и действующий обладатель шахматной короны пробился в четвертьфинал. Однако ход партий показал, что январская сенсация Есипенко не была случайностью. У 19-летнего гроссмейстера ещё всё впереди, и кто знает, может, мы увидим его новое противостояние с Карлсеном уже в рамках поединка за титул чемпиона мира.

А на проходящем в эти дни Кубке мира Карлсен сыграет в четвертьфинале с Этьеном Бакро из Франции. В случае выхода в полуфинал норвежец встретится с победителем матча Яна-Кшиштофа Дуды из Польши и Сантоша Видита из Индии.

В другой половине сетки борьбу продолжают два россиянина: Владимир Федосеев и Сергей Карякин сыграют против иранца Амина Табатабаи и американца Сэмюэла Шенкленда.