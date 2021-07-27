Лидер атак «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер», утверждает Tuttomercatoweb. По данным источника, за 26-летнего нападающего сборной Ирана леверкузенцы готовы выложить 18 миллионов евро. «Зенит» же настаивает на 20 миллионах. Одной из причин являются бонусы бывшему клубу форварда — «Рубину». Казанцы при продаже Азмуна получат 20 процентов от сделки.

Азмун перешёл в «Зенит» из «Рубина» в 2019 году за 12 миллионов евро. Его стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 25 миллионов.

В прошлом сезоне Азмун отметился 19 голами в 24 матчах чемпионата России, став вторым бомбардиром после одноклубника Артёма Дзюбы (20 голов). В нынешнем сезоне на счету иранца два гола в двух матчах (3:0 в Суперкубке России с «Локомотивом» и 3:1 в РПЛ с «Химками»).

Напомним, что ранее в «Байер» из «Зенита» перешёл другой футболист — вратарь Андрей Лунёв.