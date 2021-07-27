Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Зените», утверждает журналист Нобель Арустамян в своём Телеграм-канале. По его данным, технический директор «Локо» Томас Цорн обзванивал клубы российской премьер-лиги и предлагал им приобрести несколько футболистов железнодорожников. В их число вошли защитник Пабло, полузащитники Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк и Антон Миранчук, а также нападающие Фёдор Смолов и Дмитрий Живоглядов.

Отмечается, что «Зенит» заинтересован в трансфере Баринова в контексте травмы Магомеда Оздоева, который получил повреждение в первом туре против «Химок» (3:1).

Первую половину прошлого сезона Баринов пропустил из-за травмы. Вернувшись на поле, он провёл 17 матчей за «Локо», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Также хавбек принял участие в двух играх Евро-2020 в составе сборной России (0:3 с Бельгией, 1:0 с Финляндией). В нынешнем сезоне на счету Баринова участие в матче за Суперкубок против «Зенита» (0:3) и в игре первого тура РПЛ против тульского «Арсенала» (3:1).