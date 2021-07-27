Защитник «Порту» Вилсон Манафа может продолжить карьеру в России. По данным «Спорт-Экспресса», с португальским клубом контактировали представители московского «Спартака». Проблемой остаются высокие трансферные запросы 27-летнего футболиста. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года.

Манафа выступает за «Порту» с 2019 года. Его основное амплуа — правый защитник. На его позиции в московском клубе выступают 23-летний Николай Рассказов и 37-летний Андрей Ещенко.