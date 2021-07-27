«Манчестер Юнайтед» в официальном Твиттере сообщил о трансфере защитника «Реала» Рафаэля Варана. Стороны достигли принципиальной договорённости о переходе. Соглашение с 28-летним французом будет оформлено после прохождения медосмотра и соглашения условий личного контракта.

Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провёл 41 матч и забил 2 гола, пропустив ряд матчей в концовке сезона из-за травмы.

По данным портала Transfermarkt стоимость Варана оценивается в 70 миллионов евро. Он входит в четвёрку самых дорогих центральных защитников мира, уступая только пять миллионов тройке лидеров (Маттейс де Лигт, Рубен Диаш и Маркиньюс оцениваются в 75 миллионов).

В составе «Реала» Варан выиграл три чемпионата, Кубок и три Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира. В 2018 году защитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции и стал кавалером ордена Почётного легиона.