Российские пловцы сделали золотой дубль Олимпиады-2020 в стометровке на спине. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые взяла золото Игр в командном многоборье. Стритболисты и стритболистки пробились в полуфиналы. Тренер Сергей Розанов покинул академию Евгения Плющенко. Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Самые интересные новости спорта насыщенного 27 июля – в дайджесте Nevasport.

Рылов и Колесников принесли России золото и серебро Олимпиады на дистанции 100 м на спине

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 м на спине. Еще один россиянин Климент Колесников стал серебряным призером.

Российские волейболистки всухую обыграли Аргентину на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Аргентины в матче второго тура групповой стадии Олимпийских игр. Игра проходила в Токио на «Ариаке Арене» и завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:15, 25:13).

Ефимова и Чикунова остались без медалей Олимпиады на стометровке брассом

Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова не смогли побороться за медали на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Токио. Чикунова финишировала на четвертом месте, Ефимова — на пятом.

Тренер Розанов покинул академию Плющенко и перешел в «Динамо»

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов покинул академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С сентября Розанов начнет работу в школе на базе общества «Динамо», где хотят возродить сильное отделение фигурного катания. Не исключено, что тренер приведет в новую группу некоторых из своих учеников.

Бацарашкина и Черноусов взяли серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета

Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

Россияне Каримова и Каменский завоевали бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте на Олимпиаде в Токио.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио. В матче третьего круга она одолела испанку Сару Соррибес-Тормо в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Хачанов вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио, обыграв Дакворта

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. В матче второго круга он одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом за всё время пандемии

В Токио (Япония), где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, зафиксирован рекордный прирост заражения коронавирусом. За минувшие сутки в городе выявлено 2 848 новых случаев. Об этом сообщает NHK со ссылкой на местные власти. До этого максимальное число заболевших за день составляло 2 520 человек, этот рекорд был зафиксирован 7 января.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Италию и вышла в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Италии в заключительном матче группового этапа Олимпиады. Игра завершилась со счетом 17:9. Благодаря этой победе россиянки поднялись на второе место в турнирной таблице. Таким образом, они минуют стадию четвертьфинала и сыграют сразу в полуфинале Олимпиады.

Источник: У гимнастки Байлз начались психологические проблемы на Олимпиаде в Токио

Американская гимнастка Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем после того, как покинула зал с повреждением ноги. 19-кратная чемпионка мира Байлз выступила только в опорном прыжке. Из-за неудачного приземления она получила низкую оценку, проиграв россиянке Лилии Ахаимовой почти целый балл. После этого Байлз не вышла на упражнения на брусьях, а затем вообще снялась с соревнований.

Российские баскетболисты 3х3 вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. В матче 1/4 финала россияне обыграли команду Нидерландов со счетом 21:19. В полуфинале олимпийского турнира российским баскетболистам предстоит сыграть с Сербией. Ранее команды встречались на групповом этапе, сборная России потерпела поражение.

Российские гимнастки выиграли золото командного многоборья на Олимпиаде в Токио

На летних Олимпийских играх в Токио завершился финал командного многоборья в женской спортивной гимнастике. Золотые медали завоевали спортсменки из России, набравшие 169,528 балла.

Тхэквондист Ларин принёс России золото Олимпиады-2020

Тхэквондист сборной России Владислав Ларин завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории свыше 80 кг. В финальном поединке россиянин победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счётом 15:9.

Овечкин заключил новый пятилетний контракт с «Вашингтоном»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом. Контракт Овечкина заключён на пять лет на общую сумму 47,5 миллионов долларов (в среднем за год 9,5 млн). Таким образом, по новому соглашению форвард останется в клубе до 40 лет.

«Зенит» разнёс «Химки» 6:0 в Молодежной лиге

«Зенит» разгромил «Химки» в матче второго тура Молодёжной лиги со счётом 6:0. «Зенит» одержал две победы в двух играх молодежной лиги. В первом туре зенитовцы обыграли «Ахмат» 2:1.