Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики сообщила об официальном признании пилона видом спорта в России. Данная дисциплина уже была внесена в реестр видов спорта РФ приказом Министерства спорта от 21 июля 2021 года.

14-16 июля прошёл четвертый Всероссийский открытый чемпионат «Pole Sports Russia 2021», проходящий под эгидой Федерации. Чемпионат отвечает за формирование сборной России по пилонному спорту и воздушной гимнастике и предоставляет квалификацию российских спортсменов на мировое первенство Международной федерации пилонного спорта (IPSF).

В пресс-релизе федерации отмечается, что в России на данный момент насчитывается более 8000 человек, занимающихся пилонным спортом. С 2017 года россиянами было установлено шесть мировых рекордов.

Пилонный спорт представляет собой акробатические элементы с использованием шеста.

Помимо пилона, видами спорта в России признаны авиационные гонки и микрофутзал, а также в реестр Минспорта включены несколько дополнительных дисциплин уже признанных видов.