Тренер норвежской сборной по биатлону Зигфрид Мазе пошутил над своими подопечными, предложив перенять ритуал немецкой дзюдоистки Мартины Трайдос на Олимпийских играх. Напомним, перед выходом на поединок с представительницей Венгрии Софи Езбаш в 1/16 финала Олимпиады видеокамеры засняли момент, как тренер спортсменки бил Трайдос по лицу.

«Новое вдохновение для тренеров по биатлону?» — подписал видео Мазе, отметив на публикации Тарье Бе, Йоханнеса Бе, Йоханнеса Дале, Стурлу Легрейда, Ветле-Сьястада Кристиансена и Эрленна Бьентегор.

Мазе также призвал не беспокоиться за Мартину Трайдос. По словам спортсменки, это ее персональный способ мотивации, и бить ее по лицу она просила тренера лично. Тем не менее, даже такой радикальный метод не помог немке выиграть поединок – Мартина проиграла бой венгерке Езбаш и завершила участие на Олимпийских играх в Токио.