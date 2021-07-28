Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в миксте. Теннисисты обыграли французскую пару Кристина Младенович и Николя Маю. Счет по партиям составил 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут.

Веснина и Карацев 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету французов — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Далее за выход в полуфинал олимпийского турнира Елена Веснина и Аслан Карацев поборются с победителями матча Паула Бадоса / Пабло Карреньо-Буста (Испания) и Ига Свёнтек / Лукаш Кубот из Польши.