Американский спортивный журналист Дэн Ветцель рассказал, что женская сборная России по спортивной гимнастике всё равно бы взяла командное многоборье на Играх в Токио, даже если бы американская гимнастка Симона Байлз не снялась после опорного прыжка.

Американка выступила в опорном прыжке, который провалила, после чего вообще снялась с дальнейшего участия в турнире, получив наименьший балл за свое выступление.

«Ещё до того, как судьи выставили шокирующе низкую оценку 13,766 — на 1,2 балла ниже её оценки в квалификации, Байлз знала, что с ней покончено. Она больше не могла выступать. Да, она могла получить травму. Но ведь тут она, великая Симона Байлз, внезапно стала бесполезной как гимнастка и её баллы тянули команду вниз. Это было на 0,540 балла меньше, чем у любой из её напарниц. Это было на 0,700 балла меньше, чем у любой из россиянок. Она была худшей из всех», — сказал журналист.

Ветцель также отметил, что оценка была настолько низкой, что россиянки оторвались на 1,067 балла, что является огромным преимуществом в гимнастике.

Напомним, ранее золото в командном многоборье взяла олимпийская сборная России, в составе которой выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Второе место досталось США, уступившие россиянкам больше 3-х баллов. Замыкали тройку лучших британские спортсменки.