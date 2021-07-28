По сообщению американского издания Outsports , на Олимпийских играх в Токио выступят около 169 спортсменов, которые являются представителями ЛГБТ — сообщества. По информации новостного портала, это число в три раза больше, чем число участников на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В Токио представлять сообщество будет, по крайней мере, хоть один ЛГБТ-спортсмен из 27 стран, и выступать они будут в 30 видах спорта.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.