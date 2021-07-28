Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира летних Олимпийских игр в Токио. Спортсменка проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:0, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут.

Павлюченкова 5 раз подала навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Бенчич 5 эйсов, 11 двойных ошибок и 6 реализованных брейка из 11.

Впереди у Анастасии Павлюченковой матч в смешанной команде с теннисистом Андреем Рублевым.

Напомним, ранее российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в миксте. Теннисисты обыграли французскую пару Кристина Младенович и Николя Маю. Счет по партиям составил 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут.