Четырехкратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз снялась с участия в многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«После медицинского обследования Симона Байлз снялась с личного многоборья на Олимпиаде в Токио, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье. Симону будут каждый день обследовать, чтобы понять, сможет ли она принять участие в соревнованиях в отдельных видах на следующей неделе. В личном многоборье вместо неё выступит Джейд Кэри, которая была девятой в квалификации», — сообщается в заявлении федерации спортивной гимнастики России.

Напомним, накануне, 27 июля, американская гимнастка Симона Байлз снялась с командного многоборья на Играх в Токио, чтобы «не тянуть командный результат вниз». Спортсменка выступила в опорном прыжке, который полностью провалила.