Американские саблисты отказалась выйти на поединок с олимпийской командой за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио. Об этом рассказал старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов.

Отказ от участия был мотивирован травмами двух членов сборной США.

«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», — сказал Глотов.

Ранее саблисты олимпийской сборной России Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Константин Лоханов не сумели выйти в полуфинал командного турнира на Олимпийских играх в Токио. Спортсмены проиграли соперникам из сборной Германии со счётом 28:45.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.