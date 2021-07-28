Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун практически согласовал детали соглашения с немецким клубом «Байер-04». Ранее футбольный клуб из Бундеслиги подписал контракт с бывшим вратарем «сине-бело-голубых» Андреем Лунёвым.

Как сообщают немецкие СМИ, 25-летний иранский футболист уже достиг договорённости с немецким клубом. Ожидается, что «Байер» заплатит за иранского нападающего 14 млн евро плюс бонусы.

Напомним, ранее стало известно, что немецкий клуб предложил форварду пятилетний контракт с зарплатой в 2,8 млн евро за сезон. Также футболистом интересовались в итальянской «Роме».

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. До перехода в питерский клуб футболист выступал за «Рубин» и «Ростов».

В прошедшем сезоне Азмун провел 24 матча в РПЛ, где забил 19 голов – из них три с пенальти, и отдал две результативные передачи.