Российский волейболистки — «пляжницы» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в матче второго тура группового этапа обыграли кубинских соперниц Лидианни Эчеваррию Бенитес и Лейлу Консуэло Мартинес Ортегу. Счет встречи составил 2:0 (21:16, 21:11).

Ранее на старте соревнований российские волейболистки победили итальянских спортсменок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот со счетом 2:0 (21:18, 21:15).

Далее, 30 июля Макрогузова и Холомина сыграют с дуэтом из Австралии Мариафе Артачо и Таликой Клэнси.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.