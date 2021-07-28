Американское издание New York Times опубликовал материал, посвящённый выступлению олимпийской сборной России на летних Олимпийских играх в Токио.

«Вначале Россию отстранили от международных спортивных соревнований на четыре года. Но она упорно боролась за то, чтобы наказание отменили или как минимум смягчили. Кое-кому некомфортно от присутствия России. Всемирное антидопинговое агентство до сих пор испытывает жгучую боль от того, как Спортивный арбитражный суд смягчил введенные им наказания», — сообщает New York Times.

По мнению авторов статьи, если бы наказание ВАДА осталось в неприкосновенности, в Японию приехало бы намного меньше россиян. Кроме того важный момент заключается в цветах спортивной формы – приедь спортсмены в другой экипировке, никто бы не понял, что за команда выступает на Играх в Токио.

Напомним, по решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены не могут выступать под своим флагом. Вместо этого олимпийская сборная России выступает под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, в случае победы вместо гимна Российской Федерации на аренах звучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.