Российские баскетболистки в финале встретятся с соперницами из США. Ранее в полуфинальном поединке российские спортсменки сенсационно обыграли соперниц из Китая со счетом 21:14.

Решающий матч за золотые медали Олимпийских игр в Токио стартует в 15:55 мск.

Ранее баскетболисты сборной России в полуфинальном поединке обыграли чемпионов мира из Сербии, и вышли в финал соревнований по баскетболу 3×3. Счет в матче составил 21:10. В финальном поединке россияне сразятся с

Победителем матча между Латвией и Бельгией.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.