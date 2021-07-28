В России по данным на среду, 28 июля, выявлено 22 420 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заражений в стране составляет 6 195 232 случая. За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 798 человек. Выписаны по состоянию здоровья — 20 597 человек.

В общей сложности за время пандемии было проведено 163,7 млн тестов. За все время пандемии коронавируса скончались 156 178 жителей России, еще 5 547 529 человек благополучно перенесли болезнь.

В Москве за прошедшие сутки количество новых случаев заражения составило 2445. В Санкт-Петербурге по-прежнему держится высокий уровень заболеваний – 1918 человек оказались с подтвержденным диагнозом инфицирования. В Московской области за последние 24 часа выявлено 1449 случаев, в Ленобласти – 242.