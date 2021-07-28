Издание The Forbes опубликовал свой рейтинг самых успешных звёзд России. Лидером рейтинга стал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Помимо него в первую десятку лучших из спортсменов также вошли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Также в списке представлены деятели шоу-бизнеса — певцы, музыканты и композиторы.

Известно, что при составлении рейтинга авторы учитывали упоминаемость персоны в СМИ и социальных сетях, доходы за год, запросы в поисковых системах и количество подписчиков в социальных сетях.

Лидер рейтинга боец Хабиб Нурмагомедов: доход — 12 млн долларов, упоминаний в СМИ — 103 тыс., в соцсетях — 852 тыс., число подписчиков — 29,1 млн.

Шестой – хоккеист Александр Овечкин с доходом в 12,2 млн долларов, упоминаний в СМИ — 51 тыс., в соцсетях — 364 тыс., число подписчиков — 1,6 млн.

Девятый — футболист Артём Дзюба. Доход спортсмен — 5 млн долларов, упоминаний в СМИ — 94 тыс., в соцсетях — 1,4 млн, число подписчиков — 1,3 млн.