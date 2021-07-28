Российский дзюдоист Михаил Игольников не смог пробиться в финал турнира Олимпиады-2020. В ½ финала турнира по дзюдо у мужчин в весовой категории до 90 кг Игольников проиграла сопернику из Грузии Лаше Бекаури. Теперь спортсмен будет бороться за бронзовые медали Олимпийских игр в Токио.

Ранее Игольников пробился в полуфинал турнира Олимпийских игр, обыграв в 1/4 финала Николоза Шеразадишвили из Испании.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.