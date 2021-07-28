Прямо сейчас на Олимпийских играх в Токио проходит финал в мужском индивидуальном многоборье в спортивной гимнастике. Сборную России в мужском индивидуальном многоборье в спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио представляют Никита Нагорный и Артур Далалоян.

Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке ниже.

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Напомним, накануне сборные России в женском и мужском командном многоборье завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.