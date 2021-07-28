Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Дзюдоистка в упорном поединке смогла выбить с турнира хорватку Барбару Матич.

Ранее в полуфинальной схватке Таймазова уступила сопернице из Японии Чизуру Араи.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в активе сборной России 20 медалей: 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. Олимпийская сборная России занимает 4-е место в общемедальном зачете Олимпиады-2020 в Токио.