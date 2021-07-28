Президент и основатель Федерации хапкидо России, мастер спорта СССР по самбо Демид Момот рассказал о перспективах проведения соревнований по единоборствам на новой «СКА Арене».

«СКА Арена» станет новой точкой силы в спортивной жизни Санкт-Петербурга. Требуется только подумать над форматом события и его подачей, чтобы публика пришла, а спортсмены чувствовали интерес и поддержку трибун», — сказал Момот.

Ожидается, что новая арена будет введена в эксплуатацию в октябре 2022 года. Также сообщается, что новая площадка станет самой крупной хоккейной ареной в мире с максимальной вместимостью 21,5 тысяч человек на матчах и 23 тысячи на концертах.

Напомним, на «СКА Арене» могут проходить соревнования по следующим видам спорта: хоккей, следж-хоккей, фигурное катание, шорт-трек, танцы на льду, волейбол, баскетбол, гандбол, спортивные танцы/бальные танцы, художественная, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, теннис,ММА и бокс.