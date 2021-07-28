Московский хоккейный клуб «Динамо» объявил об уходе лучшего бомбардира команды в КХЛ нападающего Даниила Тарасова. Известно, что форвард перешел в казанский «Ак Барс».

«Решение об обмене было принято самим игроком. Даниил выразил желание перезагрузить свою карьеру и начать всё с чистого листа. Ни о каком конфликте с тренерским штабом речи не идёт. Мы благодарны Даниилу за его вклад в развитие «Динамо» и за эти шесть лет, которые он провёл в нашем клуб», – сообщает пресс-служба «Динамо» со ссылкой на слова генерального менеджера клуба Алексея Сопина.

Напомним, нападающий является воспитанником московского клуба. За «Динамо» Тарасов выступал с 2015 года и провел за клуб 310 матчей, в которых отметился 137 (77+60) результативными очками.