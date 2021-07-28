Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев пробились в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в миксте. Теннисисты обыграли хорватских спортсменов Дарию Юрак и Ивана Додига. Счет по партиям составил 7:5, 4:6, 9:11. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут.

Для Андрея Рублёва это первая победа на Играх во всех разрядах. Соперник российской пары определится позднее, им станет дуэт из Казахстана или Японии.

Ранее российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в миксте. Теннисисты обыграли французскую пару Кристина Младенович и Николя Маю. Счет по партиям составил 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут.