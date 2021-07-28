У полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева подтвердилась травма колена. По сообщению источника, близкого к ситуации, у футболиста растяжение связок коленного сустава.

По имеющимся данным, хавбек пропустит от двух до трех месяцев. Ранее сообщалось, что полузащитник санкт-петербургского «Зенита» получил разрыв крестообразных связок.

Напомним, хавбек «Зенита» получил травму на первых минутах матча 1-го тура РПЛ с «Химками», где петербуржцы одержали уверенную победу со счетом 3:1. Уже на 11-й минуте вместо Магомеда Оздоева на поле вышел полузащитник Кирилл Кравцов.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выступает за клуб с 2018 года. До перехода в стан санкт-петербургского клуба, футболист выступал за «Локомотив», «Рубин» и «Терек». По примерной оценке портала Transfermarkt стоимость Оздоева составляет 5 млн евро.