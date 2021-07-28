Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход нападающего Себастьяна Дриусси в МЛС.
«Я очень эмоционально отреагировал на уход Дриусси? Что значит очень эмоционально? Если вы про фотографии, то Себа провёл в команде четыре года, это большой срок. Конечно, он был важной частью нашей команды, коллектива. Я всегда к нему относился и отношусь очень хорошо, потому что он настоящий профессионал, который всегда делал всё для команды», — сказал Семак.
Напомним, ранее стало известно, что форвард «Зенита» Себастиан Дриусси продолжит карьеру в одном из клубов MLS. Дриусси выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2017 года. В составе «Зенита» футболист провел 138 матчей, где забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. В составе «сине-бело-голубых» Дриусси трижды становился чемпионом России, брал Кубок России и два Суперкубка страны.
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