Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход нападающего Себастьяна Дриусси в МЛС.

«Я очень эмоционально отреагировал на уход Дриусси? Что значит очень эмоционально? Если вы про фотографии, то Себа провёл в команде четыре года, это большой срок. Конечно, он был важной частью нашей команды, коллектива. Я всегда к нему относился и отношусь очень хорошо, потому что он настоящий профессионал, который всегда делал всё для команды», — сказал Семак.