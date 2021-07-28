На летних Олимпийских играх в Токио состоится грандиозный волейбольный матч между сборной России и главного противника команды — сборной Бразилии. Начало встречи запланировано на 15:45 по мск.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке ниже:

Ранее олимпийская сборная Россия по волейболу выиграла матчи у сборной Аргентины со счетом 3:1, и команды США со счетом 3:1. Бразилия же в свою очередь победила Тунис (3:0) и Аргентину (3:2). За последние семь лет команды провели между собой 11 матчей, девять из которых на счету сборной Бразилии и две победы – за Россией. В последний раз команды играли между собой на Волейбольной лиге наций в 2021 году. Тогда сборная Россия обыграла Бразилию со счетом 3-0.