На летних Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по спортивной гимнастике. Сегодня, 28 июля, состоялся финал индивидуального многоборья у мужчин. Золотую медаль завоевал представитель Японии Дайки Хашимото, набравший 88.465 балла.

Обладателем серебряной медали стал китаец Сяо Жотэн, результат которого составил 88.065 балла. Российский гимнаст Никита Нагорный взял бронзовую медаль с суммарной оценкой 88.031 балла.

Также Россию представлял Артур Далалоян. По сумме за шесть снарядов он набрал 86.248 балла и стал шестым.

Завтра, 29 июля, состоится финал личного многоборья у женщин. Затем с 1 по 3 августа будут разыграны медали в отдельных снарядах у мужчин и женщин.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще год назад, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.