Экс-нападающий «Зенита» Себастиан Дриусси улетел из России. «Сторис» с прощальным фото из салона самолета футболист опубликовал в своем профиле в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что форвард «Зенита» Себастиан Дриусси продолжит карьеру в одном из клубов MLS. Дриусси выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2017 года. В составе «Зенита» футболист провел 138 матчей, где забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. В составе «сине-бело-голубых» Дриусси трижды становился чемпионом России, брал Кубок России и два Суперкубка страны.