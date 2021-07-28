На летних Олимпийских играх в Токио завершился женский турнир по баскетболу 3х3. Обладателями золотых медалей стали спортсменки из сборной США, в финальном матче обыгравшие Россию со счетом 18:15.

Самым результативным игроком российской команды стала Анастасия Логунова, которая набрала 6 очков.

Ранее в матче за третье место сборная Китая одержала победу над Францией со счётом 16:14.

Для российской команды эта медаль стала 22-й в рамках текущей Олимпиады. Всего в активе команды семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых наград.

Напомним, летняя Олимпиада должна была состояться еще год назад, но была перенесена из-за всемирной пандемии коронавируса. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.