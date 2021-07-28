Петербургский волейбольный клуб «Зенит» вышел из отпуска и начал подготовку к сезону-2021/22.

Как сообщает «Матч ТВ», первое занятие команда провела в тренажерном зале «Сибур Арены». Руководит коллективом старший тренер Андрей Толочко.

Напомним, часть команды и главный тренер Туомас Саммельвуо сейчас находятся на Олимпийских играх в Токио. Сборная России во главе с наставником «Зенита» провела уже два матча группового этапа, в которых одержала две победы.

Прямо сейчас российские волейболисты сражаются с Бразилией, прямая трансляция доступна по ссылке. Чтобы выйти в плей-офф, команде нужно занять место в топ-4 своей группы, в которую входят шесть сборных.