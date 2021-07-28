Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поздравила россиянина Никиту Нагорного с бронзой личного многоборья в Токио-2020, а также похвалила Артура Далалояна за достойную борьбу.

За три месяца до Олимпиады Далалоян получил разрыв ахиллова сухожилия и перенес операцию, но смог восстановиться и выступить в Токио. В финале личного многоборья он занял шестое место.

«Поздравляю и Никиту, и Артура, который стоял рядом, поддерживал своим хорошим выступлением, несмотря на серьёзные проблемы с ногой. Поверьте, она не прошла. Сегодняшние соревнования достойны олимпийского чемпиона. Я горжусь им. Что касается судейства, то могли бы быть щедрее к Никите», — приводит слова Хоркиной «Чемпионат».

Напомним, сборная России по спортивной гимнастике взяла уже три медали на Олимпиаде: золото командного многоборья у мужчин и женщин, а также бронзу Нагорного в личном первенстве. Впереди личное первенство у женщин, а также борьбы за награды в отдельных упражнениях.