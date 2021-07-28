Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил выступление россиянина Никиты Нагорного в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио. Спортсмен завоевал бронзовую медаль.

«Никита сам знает свои сегодняшние недочёты, но я могу сказать, что ребята всё равно молодцы. Артур и Никита прошли всю программу, но были ошибки, как у них, так и у соперников. В целом всё по местам и правильно», — приводит слова Немова «Чемпионат».

Экс-спортсмен добавил, что большую роль сыграла трудность базы. Если бы Нагорный лучше выполнил соскок с перекладины, судьба медалей могла сложиться иначе.

«Всегда говорю всем, что нужно выступать до конца, хотя ребята сегодня и делали всё до конца. Я не понял, почему там было два шажка, маленьких, нелепых, вот этого и не хватило до золота», — сказал Немов.

Напомним, российские гимнасты взяли уже три медали в Токио. Сначала мужская и женская сборные завоевали золото в командном многоборье, затем Нагорный взял бронзу в личном. Завтра будут разыграны награды в женском индивидуальном многоборье, после чего стартует борьба на отдельных снарядах.