Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что на футбольном турнире Олимпиады в Токио следит только за результатами сборной Бразилии, за которую выступает Малком.

По словам Семака, он следит за медалями российских спортсменов, но не успевает смотреть соревнования.

«Что касается времени на то, чтобы посмотреть какие-то соревнования онлайн, его хватает только на футбол. В частности, на сборную Бразилии, которой мы уделяем более пристальное внимание», — приводит слова пресс-служба «Зенита».

Напомним, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал олимпийского турнира, выиграв два матча. Еще одна встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Полузащитник «Зенита» Малком принял участие во всех играх, но ни разу не попал в стартовый состав.