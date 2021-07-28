Мужская сборная России по баскетболу 3х3 потерпела поражение от Латвии в финале олимпийского турнира в Токио. Игра завершилась со счетом 18:21.

Таким образом, латвийцы стали обладателями золотых медалей, россиянам досталось серебро. Ранее женская сборная России тоже проиграла свой финал, в котором встречалась с США.

Завоеванная медаль стала 23-й для олимпийской сборной России. Всего в активе команды 7 золотых наград, 10 серебряных и шесть бронзовых. Команда ОКР занимает четвертое место в медальном зачете.

Напомним, летняя Олимпиада должна была состояться еще год назад, но была перенесена из-за всемирной пандемии коронавируса. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.