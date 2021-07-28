Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на групповом этапе олимпийского турнира в Токио. Сегодня, 28 июля, подопечные Туомаса Саммельвуо в трех сетах обыграли сборную Бразилии — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

На старте турнира российские волейболисты одолели сборную Аргентины, затем оказались сильнее команды США. Бразильцы до сегодняшнего дня тоже шли без поражений: в их активе победы над Тунисом и Аргентиной.

Набрав 9 очков в трех матчах, сборная России возглавила группу В. Для выхода в плей-офф необходимо сохранить место в топ-4 своей группы, в которую входит шесть команд.

Следующий матч Россия проведет 30 июля, соперником станет сборная Франции.