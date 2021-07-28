Завершился пятый соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио. Сборная России, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в общекомандном медальном зачете.

В активе россиян 23 награды: семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.

На первой строчке рейтинга расположилась Япония, у которой на одну медаль меньше — 22. Однако команда-хозяйка соревнований опережает всех остальных по количеству золота — 13 медалей. Также у японцев четыре серебряные медали и пять бронзовых.

Второе место занимает сборная Китая, набравшая 27 медалей: 12 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

Замыкает тройку лидеров команда США, в копилке которой 31 награда: 11 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых.