В среду, 28 июля, на летних Олимпийских играх в Токио было разыграно 23 комплекта медалей. Российская команда, выступающая под флагом ОКР, завоевала пять наград.

Первыми сегодня копилку сборной России пополнили пловцы, завоевавшие серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. Команду представляли Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

1. Великобритания — 6.58,58.

2. Россия — 7.01,81.

3. Австралия — 7.01,84.

Затем россиянка Мадина Таймазова принесла команде бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в категории до 70 кг. В полуфинале она в упорной борьбе уступила японке Тидзуру Араи, которая в итоге стала олимпийской чемпионкой.

1. Тидзуру Араи (Япония).

2. Михаэла Поллерес (Австрия).

3. Мадина Таймазова (Россия) и Санне ван Дейке (Нидерланды).

Ещё одну бронзовую медаль в актив россиян завоевал гимнаст Никита Нагорный. Он занял третье место в финале личного многоборья, пропустив вперед спортсменов из Японии и Китая. Артур Далалоян за медали побороться не смог и стал шестым.

1. Даики Хасимото (Япония) — 88,465.

2. Жотэн Сяо (Китай) — 88,065.

3. Никита Нагорный (Россия) — 88,031.

И, наконец, две серебряные медали для России завоевали баскетболисты, выступающие в турнире 3х3. И женская, и мужская команды добрались до финала, но остановились в шаге от главной победы. Девушки уступили соперницам из США, мужчины — команде Латвии.

Баскетбол 3х3. Женщины

1. США.

2. Россия.

3. Китай

Баскетбол 3х3. Мужчины

1. Латвия.

2. Россия.

3. Сербия