Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин вернулся во «Флориду Пантерз».

Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн на своей странице в «Твиттере». Хоккеист подписал контракт на один год. Ранее о возможном переходе россиянина говорил североамериканский журналист Фрэнк Серавалли. По его сведениям, форвард будет зарабатывать не больше 1 млн долларов за сезон.

Ранее Мамин уже выступал за «Флориду» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019. Однако в 2019-м год он не доиграл чемпионат в НХЛ и вернулся в стан «армейцев». В минувшем сезоне он отыграл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 15 шайб и сделал 20 результативных передач. Также Мамин провел 22 встречи в плей-офф, где заработал 12 очков (6+6).