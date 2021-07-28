Российский гимнаст Артур Далалоян признался, что чувствует усталость после выступления на Олимпиаде в Токио.

В понедельник, 26 июля, Далалоян в составе сборной России завоевал золото командного многоборья, а сегодня стал шестым в личном первенстве. По словам гимнаста, выступление в индивидуальном турнире далось ему особенно тяжело.

«Я просто не мог себя заставить заниматься в разминочном зале. Ходить три дня в многоборье без подготовки — это нелегкая задача. Надеюсь, что это на этом всё, и я пойду и съем кусок пиццы в столовой. Я её все эти дни ждал! Не мог себе позволить съесть лишнего, потому что это приводит к лишним 2-3 килограммам, которые на снаряде могут раздавить тебя всмятку», — цитирует Далалояна «Матч ТВ».

Спортсмен добавил, что соскучился по семье и очень хочет домой, но не сможет вернуться раньше, чем команда завершит выступление на Олимпиаде. Так как сборную будут встречать в аэропорту, она должна прилететь в Россию в полном составе.

Напомним, завтра в Токио состоится финал личного многоборья у женщин, затем с 1 августа стартуют финалы в отдельных видах.