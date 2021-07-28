Российский защитник Никита Задоров продолжит карьеру в «Калгари Флэймз». «Чикаго Блэкхоукс» обменяет игрока на право выбора в третьем раунде на драфте-2022.

Об этом сообщает официальная страница НХЛ в «Твиттере».

Ранее «Чикаго» составил список хоккеистов, получивших квалификационные предложения. Задоров оказался в их числе.

Напомним, срок действия контракта 26-летнего россиянина подходит к концу. В «Чикаго» он зарабатывал 3,2 миллиона долларов в год. Клуб не стал защищать его перед драфтом расширения.

Минувший сезон стал для Задорова дебютным за «Блэкхоукс», до этого он несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш».