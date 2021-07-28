На Олимпийских играх в Токио завершился очередной соревновательный день. Российские спортсмены завоевали пять медалей и сохранили четвертое место в общекомандном зачете.

Гимнаст Никита Нагорный, ранее уже ставший олимпийским чемпионом, принес в копилку команды золото личного многоборья. Также в финале выступил Артур Далалоян, но за медали побороться не смог и стал шестым.

Двумя серебряными медалями актив команды ОКР пополнили баскетболисты: и женская, и мужская сборные вышли в финал турнира 3х3. Выиграть решающие матчи у них, к сожалению, не получилось: девушки уступили сборной США, мужчины — Латвии.

Очень тяжелую бронзовую медаль принесла российской команде дзюдоистка Мадина Таймазова. В полуфинале она до последнего боролась с японкой Тидзуру Араи, но потерпела поражение.

С самого утра страну порадовали пловцы. Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.

В волейбольном турнире до розыгрыша медалей еще далеко, но мужская сборная России идет без потерь. Сегодня команда одержала третью победу, всухую обыграв Бразилию.

Не дали повода для грусти и теннисисты: Даниил Медведев и Карен Хачанов пробились в четвертьфинал одиночного разряда, Вероника Кудерметова и Елена Веснина — парного. В миксте Веснина с Асланом Карацевым также стартовали с победы. Не подвели и Анастасия Павлюченкова с Андреем Рублевым.