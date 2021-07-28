Теннисный турнир АТР «ВТБ Кубок Кремля» в этом году состоится в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве.

Соревнования будут проходить на двух аренах: во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворце спорта «Лужники». Площадки находятся в пешей доступности друг от друга, однако для удобства зрителей организаторы запустят бесплатные шаттлы, курсирующие между аренами.

Матчи основной сетки стартуют 18 октября и продлятся до 24 октября. Дата старта квалификационного раунда еще не известна, она будет опубликована позднее. Решение о количестве билетов, которые поступят в продажу, будет принято непосредственно перед турниром.

Напомним, в прошлом году «ВТБ Кубок Кремля» не состоялся из-за пандемии коронавируса. Действующими чемпионами турнира являются Андрей Рублев и Белинда Бенчич.