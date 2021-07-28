Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поддержала российского теннисиста Даниила Медведева после конфликта с журналистом на Олимпиаде в Токио.

Напомним, сегодня, 28 июля, Медведев пробился в четвертьфинал олимпийского турнира. На пресс-конференции после игры иностранный журналист назвал российских спортсменов «читерами». Медведев отказался отвечать на вопросы журналиста и попросил организаторов удалить его из зала.

«Абсолютно правильно повёл себя Медведев. Это обвинение всей команды, а заодно и всей страны. Но если ты нарушаешь правила, нарушаешь какие-то законы, допинговые дела, то за это ты несёшь персональную ответственность. Потому что такие нарушители есть как у нас, так и в других странах. Но наказывают пока только нашу страну, и создаётся вот такой общий имидж», — приводит слова Родниной Legalbet.

В третьем круге Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:2. В четвертьфинал также пробился россиянин Карен Хачанов, одолевший аргентинца Диего Шварцмана.