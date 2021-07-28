Старший тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Владимир Казаков дисквалифицирован на три месяца условно за вмешательство в деятельность агентов. Об этом сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

«Впервые в истории комитетом по этике рассматривался подобный инцидент. А агент Маньяков – первый агент, который попытался решить вопрос официально и через РФС. Тренер Казаков, работая в «Нижнем Новгороде», по нашему мнению, участвовал в переговорах игрока с другими клубами. Это запрещено», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, «Нижний Новгород» в нынешнем сезоне дебютировал в Российской Премьер-Лиге. В первом туре команда, главным тренером которой стал Александр Кержаков, одержала сенсационную победу над «Сочи».

Во втором туре нижегородцы на выезде встретятся с «Уралом», игра состоится 1 августа.