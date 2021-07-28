ФК «Сочи» встретится с азербайджанским клубом «Кешля» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Игра будет проходить в Баку на «Шафа — Интер-Арене» сегодня, 29 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет белорусская бригада арбитров во главе с Виктором Шимусиком. В роли его ассистентов выступят Антон Гусев и Сергей Косовец. Резервным рефери назначен Виталий Малютин.

Напомним, первая встреча 22 июля в Сочи, хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0. По голу забили Родригао, Кристиан Нобоа и Максим Барсов.

Лига конференций — новый еврокубковый турнир, который является третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы.